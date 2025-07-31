​الخليج 365​ : تأييد لبناني واسع لخطاب الرئيس عون ولقاء مع رعد حول جلسة الثلثاء

أظهرت المعطيات أنّ اللّبنانيّين بمختلف انتماءاتهم الحزبيّة والطّائفيّة والمناطقيّة، تفاعلوا مع خطاب رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، من دون أن يُرصد انتقاد سلبي واحد لمضمون الخطاب على كل المستويات.

وبحسب معلومات الخليج 365، فإنّ "حزب الله" الّذي فضّل الصّمت، أرسلت قيادته النّائب محمد رعد للقاء الرّئيس عون، وسط محاولات الوصول إلى حلّ قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الثّلثاء المقبل.