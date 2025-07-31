نجاة سائق الية يعمل على ازالة الانقاض بعد انهيار مبنى بشكل سريع في منطقة عين بعال قضاء صور

افادت معلومات بانه اثناء العمل على إزالة انقاض مبنى متضرر خلال الحرب في منطقة عين بعال قضاء صور، انهار المبنى بشكل سريع وكامل على الالية التي كانت تعمل على ازالته مما أدى الى تضررها بشكل كبير، وقد حضرت فرق الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الى المكان وعملت على التأكد من عدم وجود إصابات بشرية، حيث نجا سائق الالية والمتواجدين في المكان واقتصرت الاضرار على الماديات.

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