البيت الأبيض: ويتكوف سيسافر إلى غزة غدا لتفقد سير عملية تسليم المساعدات الغذائية

أعلن البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيتوجهان إلى ​غزة​ غدا الجمعة لتفقد سير عملية تسليم المساعدات الغذائية، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه ويتكوف على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليمها إلى القطاع.

واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين، إن المسؤولين سيتوجهان إلى غزة لتفقد مواقع توزيع الغذاء الحالية والعمل على خطة لإيصال المزيد من الغذاء إلى هناك ومقابلة سكان غزة "للاطلاع بشكل مباشر على هذا الوضع المتردي".