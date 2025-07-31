الأمن الوطني الفلسطيني ينفي اي تدخّل له بالحدث المؤسف الذي حدث في مخيم البصّ

نفى الأمن الوطني الفلسطيني اي تدخّل لعناصره باطلاق النار الذي حدث اثناء المداهمة التي قام بها دوريّة من الجمارك اللبنانيّة عند احد اطراف المخيّم ظهر اليوم الخميس ٣١-٧-٢.٢٥.
واكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني حرصها الدائم على امن و امان المخيمات و المحافظة على افضل العلاقات مع الجوار اللبناني.
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