الأمن الوطني الفلسطيني ينفي اي تدخّل له بالحدث المؤسف الذي حدث في مخيم البصّ

نفى ​الأمن الوطني الفلسطيني​ اي تدخّل لعناصره باطلاق النار الذي حدث اثناء المداهمة التي قام بها دوريّة من الجمارك اللبنانيّة عند احد اطراف المخيّم ظهر اليوم الخميس ٣١-٧-٢.٢٥.

واكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني حرصها الدائم على امن و امان المخيمات و المحافظة على افضل العلاقات مع الجوار اللبناني.