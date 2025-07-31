حكم تاريخي في ستوكهولم... السويد تسجن قاتل "معاذ الكساسبة" مدى الحياة

الرياص - اسماء السيد - تحتوي هذه المقالة على أوصاف مزعجة عن الوفاة.

أصدرت محكمة ستوكهولم الحكم بالسجن مدى الحياة على مواطن سويدي في قضية قتل طيار أردني حرقاً في سوريا.

والمحكمة السويدية هي الجهة الأولى التي تحاكم شخصا على خلفية جريمة القتل هذه، التي كانت أثارت استنكاراً دولياً عام 2015.

في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه.

وفي مقطع فيديو نُشر في 3 شباط/فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.

وفي مايو أيار، وجهت السلطات السويدية اتهامات لإرهابي مُدان بقتل طيار أردني أُحرق حتى الموت في سوريا عام 2015.

أسامة كريِّم البالغ من العمر 32 عاماً، وهو مواطن سويدي، اتُّهم بتنفيذ جرائم حرب وإرهاب تتعلق بمقتل معاذ الكساسبة.

ويقبع كريّم حالياً في السجن بعد إدانته بالضلوع في هجمات إرهابية في باريس وبروكسل عامي 2015 و2016 على التوالي.

تواصلت بي بي سي مع محاميه للتعليق على الادعاءات الأخيرة. وكان المحامي قد سبق وأنكر التهم الموجهة لموكله، وفقاً لما أذاعته هيئة البث السويدية العامة.

وقال جودت الكساسبة، شقيق الطيار، لهيئة الإذاعة السويدية عقب إعلان التهم: "من المؤلم لوالداي أن يواجها هذا الحدث مرة أخرى، لكننا ممتنون لكون السلطات السويدية تريد منحنا العدالة".

وأعلنت النيابة العامة السويدية، عزمها توجيه اتهام لرجل بـ"إعدام" الكساسبة، إلى جانب عدد من الذين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

الأردن أكد مقتل الكساسبة عام 2015، عقب انتشار فيديو مروّع من قبل تنظيم الدولة، أظهر حرق الشاب البالغ من العمر 26 عاماً حياً حتى الموت.

وأُسر الكساسبة عندما سقطت طائرته قرب مدينة الرقة، خلال مهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وفي الوقت الذي قُتل فيه الكساسبة، كان الأردن - الذي كان جزءاً من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولية في سوريا خلال الحرب الأهلية - يسعى لتأمين إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل للأسرى.

وقالت النيابة العامة السويدية في بيانها، إن الجرائم التي يُتّهم بها كريّم وقعت خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر/كانون الأول 2014 و3 فبراير/شباط 2015.

وتضيف أن التحقيقات أظهرت أن كريّم "كان مسلحاً وملثماً مع أشخاص آخرين، وأجبروا الطيار على دخول قفص معدني".

وتبيّن أنه "جرى إشعال النار في القفص لاحقاً من قبل أحد المتهمين المشاركين، مما أدى إلى وفاة الطيار".

ويعود أصل كريّم إلى المدينة السويدية مالمو، ويُعتقد أنه سافر إلى سوريا في سبتمبر/أيلول 2014 للقتال في صفوف تنظيم الدولة.

وفي يونيو/حزيران 2022، حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً لدوره في هجمات باريس الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث قُتل 130 شخصاً، وأيضاً لتخطيطه لهجوم منفصل على مطار أمستردام.

وبعد عام، أُدين بتهمة القتل الإرهابي لدوره في هجمات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصاً.

وتم نقله مؤقتاً من فرنسا إلى السويد للمشاركة في هذه المحاكمة الأخيرة.