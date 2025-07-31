شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا لصيف نار.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "خد هنا" والان مع تفاصيل الخبر

روجت النجمة اللبنانية نيكول سابا، إلى أغنيتها الجديدة "خد هنا" التي تستعد لطرحها قريبا ضمن موسم الصيف الغنائي، حيث شوقت جمهورها وقامت بنشر برومو الأغنية، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "استعدوا لصيف نار.. خد هنا قريباً".

أغنية "خد هنا" من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع أمين نبيل، هندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها قريبا عبير منصات الأغاني المختلفة وقناتها على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال نيكول، كانت فى رمضان الماضى في مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.