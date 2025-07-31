شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحرص على انتظام البرنامج الرسمى للدورة الثامنة عشر من المهرجان القومى للمسرح المصرى، قرر رئيس المهرجان الفنان محمد رياض إلغاء ندوة الفنان محيى إسماعيل، والتى كانت مقررة ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بسبب عدم التزام الفنان بالموعد المحدد للندوة.



محيى إسماعيل

وأكد الفنان محمد رياض أن إدارة المهرجان تحرص كل الحرص على احترام الوقت والتزام الضيوف والفنانين بمواعيد الندوات والفعاليات المعلنة سلفًا، حرصًا على راحة الجمهور وضمان سير الفعاليات بالشكل اللائق الذى يعكس قيمة ومكانة المهرجان القومى للمسرح.



محمد رياض

وأضاف رئيس المهرجان أن هذه القرارات تأتى انطلاقًا من مبدأ الانضباط والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين والجمهور، مشددًا على أن المهرجان يرحب دومًا بكافة الفنانين والمبدعين، فى إطار الالتزام بالتنظيم والجدية، بما يعكس الصورة الحضارية للمسرح المصري.

وتواصل فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى استقبال جمهورها ومحبى الفن المسرحى بمجموعة من العروض والندوات والورش الفنية، وفق الجدول الزمنى المعلن على المنصات الرسمية للمهرجان.