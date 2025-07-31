معلومات "الجديد": خطاب الرئيس عون عُدّل بعد عودته من الجزائر وتعقيبًا على كلمة قاسم

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "خطاب رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ عُدّل بعد عودته من الجزائر، ليحاكي كل القوى الدّاخليّة والخارجيّة، وتعقيبًا على كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​".

في السّياق، أشارت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"الجديد"، إلى أنّ "الحزب لم يتخذ بعد قرار المشاركة من عدمها في جلسة مجلس الوزراء الثّلثاء المقبل، وهو لا يزال يدرس الخيارات"، لافتةً إلى أنّ "خطاب الرّئيس عون حاكى الضّغوطات الخارجيّة الدّوليّة الّتي تعرض لها ​لبنان​، وطريقة طرح السّلاح جاءت خارج سياق استراتيجيّة الدّفاع الوطني".