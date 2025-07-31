أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية- الريجي"، في بيان، أنّ "إحدى دوريّاتها تعرّضت لإطلاق نار، ردّت عليه بالمثل خلال تنفيذها عمليّة دهم في مخيم البص في صور، أسفرت عن ضبط كميّات من السّجائر المهرّبة والمعسل المزوّر، وتوقيف ثلاثة مهرّبين".
وأوضحت أنّ "جهازها لمكافحة التهريب نفّذ عمليّة الدّهم في مخيم البص، في إطار جهودها لمكافحة المصنوعات التبغيّة المهرّبة والمزورّة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسيطر محضر ضبط بالمخالفين، ينظر به القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": إحدى دورياتنا تعرضت لإطلاق نار خلال عملية دهم في مخيم البص وتوقيف 3 مهربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.