"الريجي": إحدى دورياتنا تعرضت لإطلاق نار خلال عملية دهم في مخيم البص وتوقيف 3 مهربين

أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية- ​الريجي​"، في بيان، أنّ "إحدى دوريّاتها تعرّضت لإطلاق نار، ردّت عليه بالمثل خلال تنفيذها عمليّة دهم في ​مخيم البص​ في صور، أسفرت عن ضبط كميّات من السّجائر المهرّبة والمعسل المزوّر، وتوقيف ثلاثة مهرّبين".

وأوضحت أنّ "جهازها ل​مكافحة التهريب​ نفّذ عمليّة الدّهم في مخيم البص، في إطار جهودها لمكافحة المصنوعات التبغيّة المهرّبة والمزورّة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسيطر محضر ضبط بالمخالفين، ينظر به القضاء المختص".