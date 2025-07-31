زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قبل قليل، شنّ الجيش سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان، استهدفت بنى تحتيّة لإنتاج وتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة تابعة لحزب الله".
وادّعى في تصريح، أنّ "من بين تلك البنى التحتيّة، تم استهداف بنية لإنتاج المتفجّرات المستخدَمة في تطوير وسائل قتاليّة لـ"حزب الله"، وموقع تحت الأرض لإنتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم استهداف بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية لـ"حزب الله" بالجنوب والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.