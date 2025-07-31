الجيش الإسرائيلي زعم استهداف بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية لـ"حزب الله" بالجنوب والبقاع

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قبل قليل، شنّ الجيش سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان، استهدفت بنى تحتيّة لإنتاج وتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة تابعة ل​حزب الله​".

وادّعى في تصريح، أنّ "من بين تلك البنى التحتيّة، تم استهداف بنية لإنتاج المتفجّرات المستخدَمة في تطوير وسائل قتاليّة لـ"حزب الله"، وموقع تحت الأرض لإنتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة".