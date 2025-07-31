مجلس النواب أقر مشروع قانون إصلاح المصارف بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعيّة المسائيّة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193، المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بأغلبيّة مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة.

وقد أصرّ رئيس اللّجنة النّائب ابراهيم كنعان، خلال الجلسة، على "تعديل الملحق المتعلّق بتراتبيّة الأموال الخاصّة لامتصاص الخسائر، باستثناء أموال المودعين من الخسائر، وترحيلها إلى قانون استرداد الودائع والفجوة الماليّة".

وكان قد أقرّ المجلس في جلسته التشريعيّة الصّباحيّة، اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السّكنيّة مع إدخال تعديلات طفيفة، وذلك بموافقة 65 صوتًا ومعارضة 21 وامتناع 15. كما أقرّ إعطاء تعويض إدارة لمديري المدارس الرّسميّة، وأحال إلى لجنة الصّحة النّيابيّة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصّيدلة لجهة المتمّمات الغذائيّة.