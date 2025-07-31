لفت النّائب وضاح الصادق، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة قدّم اليوم خريطة الطّريق لإنقاذ لبنان، مستعيدًا خطاب القسم بوضوحه وحزمه، واختار العبور نحو مستقبلٍ أفضل، بدولةٍ مستقلّةٍ عصريّة، وجيشٍ واحدٍ يحمينا جميعًا".
وشدّد في تصريح، على أنّ "فترة السّماح داخليًّا ودوليًّا انتهت، ودقّت ساعة القرار وتحمّل المسؤوليّة"، مشيرًا إلى أنّ "المعادلة بسيطة: تسليم السّلاح لبناء الدّولة، لا أكثر ولا أقل".
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: الرئيس عون قدّم خريطة الطريق لإنقاذ لبنان والمعادلة بسيطة وهي تسليم السلاح لبناء الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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