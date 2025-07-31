الصادق: الرئيس عون قدّم خريطة الطريق لإنقاذ لبنان والمعادلة بسيطة وهي تسليم السلاح لبناء الدولة

لفت النّائب ​وضاح الصادق​، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة قدّم اليوم خريطة الطّريق لإنقاذ ​لبنان​، مستعيدًا خطاب القسم بوضوحه وحزمه، واختار العبور نحو مستقبلٍ أفضل، بدولةٍ مستقلّةٍ عصريّة، وجيشٍ واحدٍ يحمينا جميعًا".

وشدّد في تصريح، على أنّ "فترة السّماح داخليًّا ودوليًّا انتهت، ودقّت ساعة القرار وتحمّل المسؤوليّة"، مشيرًا إلى أنّ "المعادلة بسيطة: تسليم السّلاح لبناء الدّولة، لا أكثر ولا أقل".