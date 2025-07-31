شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمود كلازا يتعاون لأول مرة مع حسام حبيب فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر محمود كلازا عن تعاونه الأول مع النجم حسام حبيب من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "تايهين"، وهي من ألحان كريم نيازي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

وأعرب كلازا في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن حسام حبيب يمتلك صوتًا مميزًا ويحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية مختلفة، وأضاف: "الأغنية دي مختلفة عن كل شغلي اللي فات، وبإذن الله تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها."

من ناحية أخرى شهدت مدينة جدة مؤخرا ليلة استثنائية مع حفل المطرب حسام حبيب، الذي أصر على إحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة لعام 2025، رغم تعرضه لإصابة بالغة في كاحل القدم أدت إلى كسر قدمه ونقله للمستشفى.

ولم تمنع هذه الإصابة حسام من الاستجابة لتطلعات جمهوره السعودي، فحضر إلى المسرح على كرسي متحرك، وظهر على المسرح بالعكاز، وقدم عرضه الفني بصورة أثارت إعجاب الحضور ومنحته احترام الجميع.

جاءت تفاصيل الإصابة عندما تعرض حسام حبيب لالتواء شديد في كاحل قدمه أثناء انتهائه من البروفات النهائية لحفل "أحاسيس"، الذي يعد محطة فنية مميزة في مشواره؛ حيث كان يباشر التحضيرات الأخيرة على برنامج الحفل الذي أعده خصيصا للجمهور السعودي، وتسبب الالتواء القوي في حدوث كسر بإحدى عظام القدم، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوص اللازمة لضمان استقرار حالته الصحية قبل الحفل.