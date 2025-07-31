استمرار الهزات الارتدادية لزلزال كامتشاتكا الروسية

مخاوف من تسونامي

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - استمرت الهزات الارتدادية في ضرب أقصى شرق روسيا اليوم، بعد يوم من وقوع زلزال قوي قبالة شبه جزيرة "كامتشاتكا الروسية".وجرى تسجيل هزتين بقوة (6)، و(5.6) درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ على مسافة (164) و(241) كيلومترًا جنوب شرق مدينة "سيفيرو-كورليسك" في جزيرة "باراموشير"، ولم ترد أنباء عن ارتفاع منسوب المياه.وأفاد الحاكم الإقليمي "فاليري ليمارينكو"، أن جهود التنظيف جارية في المدينة في جزر كوريل، وذلك بعدما تعرضت "سيفيرو-كورليسك" لعدد من موجات المد العاتية الناتجة عن الزلزال الذي وقع قبالة كامتشاتكا أمس وبلغت قوته (8.8) درجات على مقياس ريختر، مما أدى إلى صدور تحذيرات من "تسونامي" لملايين السكان على طول المحيط الهادئ.يذكر أن الدول التي تحد المحيط الهادئ من اليابان والصين والفلبين إلى هاواي والساحل الغربي الأمريكي ودول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك والأكوادور، أصدرت تحذيرات وأوامر بالإخلاء عقب الزلزال القوي وسط مخاوف من حدوث موجات "تسونامي" تهدد الحياة.