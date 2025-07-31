المرور السعودي يبداء من اليوم تطبيق غرامات كبيرة على مخالفات الدراجات النارية الأكثر شيوعاً

أطلقت الإدارة العامة للمرور في السعودية غرامات كبيرة وصارمه تستهدف سائقي الدراجات النارية والعادية، بعد رصد مخالفات متكررة تهدد سلامة الجميع، من أبرزها التعلق بالمركبات الأخرى أثناء القيادة أو استخدام الدراجة في جرّ أو حمل أشياء بطريقة خطيرة.

يبداء من اليوم تطبيق غرامات كبيرة على مخالفات الدراجات النارية الأكثر شيوعاً

المخالفات لا تأتي عبثا، بل مصحوبا بغرامات تبدأ من 150 ريالا وتصل إلى 300، ضمن خطة رقابية مشددة لضبط السلوكيات المرورية المتهورة، والتي باتت تُشكل خطراً متنامياً على الأرواح.

الإدارة العامة للمرور تؤكد أن الالتزام بقواعد السير لم يعد خيارا، بل هو أولوية وطنية لحماية الأرواح. كل من يتعامل مع الدراجة كأداة للتهور أو الاستعراض، سيواجه عواقب قانونية وميدانية صارمة.