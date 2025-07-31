انت الان تتابع خبر العراق يرحب بإعلان دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان صحفي

تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بإعلانات عدد من الدول الصديقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها فرنسا، وكندا، ومالطا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى البرتغال التي أعلنت بدء الإجراءات الرسمية بهذا الشأن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.



وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تمثل دعماً مهماً للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتُمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وزارة خارجية جمهورية العراق

31 تموز 2025