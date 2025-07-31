الحوثيون: هاجمنا 3 أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة في تل أبيب وعسقلان والنقب

اعلن المتحدث العسكري الحوثيين في اليمن العميد يحيى إن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت أهدافا إسرائيلية في يافا المحتلة، وعسقلان المحتلة، والنقب المحتلة.

واوضح يحيى سريع في بيان، أن العملية تمت بـ 5 طائرات مسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

وذكر أن العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا في منطقة يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين. ولفت إلى أن العملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة عسقلان بمسيرتين، أما العملية الثالثة فقد شنت على هدف عسكري في منطقة النقب بطائرة مسيرة.

وشدد المتحدث على أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع.

ودعا يحيى سريع في بيانه المصور إلى الخروج الحاشد خلال الأيام القادمة انتصارا للحق ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وللضغط من أجل رفع الحصار وإنهاء التجويع والتعطيش بحقهم.