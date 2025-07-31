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كييف: مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين بقصف روسي

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كييف: مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين بقصف روسي

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات) 

أعلن الجيش الأوكراني أنّ ثلاثة على الأقلّ من عسكرييه قتلوا و18 آخرين أصيبوا بجروح في قصف صاروخي روسي استهدف معسكر تدريب عسكرياً.
وأوضح الجيش أنّ «القوات الروسية شنّت ضربة صاروخية على أراضي إحدى وحدات التدريب التابعة للقوات البرية» ممّا أسفر عن «مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة 18 آخرين بجروح»، من دون أن يحدّد موقع المعسكر التدريبي المستهدف.
وأضاف أنّ روسيا أطلقت، مساء أمس الأول، «ستة صواريخ» ونفّذت «1229 ضربة» بطائرات مسيّرة مفخّخة.
ويأتي هذا القصف في الوقت الذي أمهل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام اعتباراً من الثلاثاء لإنهاء النزاع تحت طائلة مواجهة عقوبات أميركية.
وليل الإثنين-الثلاثاء قُتل 25 شخصاً، و15 سجيناً، وأصيب 70 آخرون بجروح في ضربة روسية طالت سجناً في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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