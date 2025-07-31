اخبار العالم

قتلى في قصف استهدف العاصمة الأوكرانية

0 نشر
0 تبليغ

قتلى في قصف استهدف العاصمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مسؤولون محليون في أوكرانيا مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة 88 آخرين في قصف على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وهرعت فرق الطوارئ لتخمد الحرائق وتبحث عن ناجين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مطارات عسكرية ومستودعات ذخيرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بما قالت إنه المجمع الصناعي العسكري في كييف.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن تسعة أطفال أصيبوا في الهجمات.
ووقف رجل يدعى يوري كرافتشوك (62 عاما) وهو يلتحف بغطاء ورأسه ملفوف بضمادة بجوار مبنى تعرض لأضرار. وقال إنه سمع صوت الإنذار بوقوع هجوم صاروخي لكنه لم يصل إلى ملجأ في الوقت المناسب.
وأضاف "بدأت إيقاظ زوجتي ثم دوى انفجار... وانتهى الأمر بابنتي في المستشفى".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا