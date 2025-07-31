روسيا.. زلزال ضخم وثوران بركان وتحذيرات من تسونامي

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

أثار زلزال شديد بلغت قوته 8.8 درجة قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي. وقالت السلطات المحلية إن أمواج تسونامي بدأت تضرب جزر ماركيساس الفرنسية، أمس، فيما قالت وكالة الإعلام الروسية، إن أمواج تسونامي تجاوزت ثلاثة أمتار في سيفيرو كوريلسك في جزر كوريل شمال روسيا، ووصل أكبرها إلى خمسة أمتار.

وأعقب الزلزال ثوران واحد في أكثر البراكين النشطة في شبه الجزيرة.

وألحق الزلزال الذي كان مركزه قريباً من سطح الأرض أضراراً بعدد من المباني وتسبب أيضاً في إصابة عدة أشخاص في المنطقة الروسية النائية، وصدرت أوامر بإخلاء معظم ساحل اليابان الشرقي الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011، وكذلك أجزاء من هاواي.

وبحلول مساء أمس، خفضت اليابان وهاواي وروسيا معظم التحذيرات من تسونامي. إلا أن السلطات في بولينيزيا الفرنسية حذرت سكان عدد من جزر ماركيساس النائية بالانتقال إلى أراضٍ مرتفعة وتوقع أمواج يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر.

وذكر علماء روس أن زلزال كامتشاتكا هو أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر وعلى بعد نحو 119 كيلومتراً من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لم تقع أي إصابات في روسيا، مرجعاً الفضل في ذلك إلى صلابة تشييد المباني وسلاسة عمل أنظمة الإنذار.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالاً قوته 6.07 درجة ضرب في وقت لاحق جزر كوريل الواقعة بين كامتشاتكا وشمال اليابان.

وقالت هيئة للرصد الجيولوجي، إن بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا بدأ يثور في وقت لاحق. ويبعد نحو 450 كيلومتراً شمالي العاصمة الإقليمية بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهو أحد أعلى البراكين في العالم.

وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية المتحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية على تطبيق تيليجرام «لوحظت حمم بركانية ملتهبة على المنحدر الغربي. توهج قوي فوق البركان وانفجارات».

وقال مسؤولون، إن هاواي سجلت أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 1.7 متر، بينما وصلت أعلى الأمواج المسجلة في اليابان إلى 1.3 متر.

وأمرت السلطات في جزر جالاباجوس في الإكوادور، على بعد حوالي 970 كيلومتراً قبالة الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، بعمليات إجلاء إلى مناطق آمنة كإجراء احترازي.

وانطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وصدرت أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.

منطقة نشطة

قالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، حيث تسبب انصهار أعقب تسونامي في 2011 في كارثة إشعاعية.

وتقع كامتشاتكا والشرق الأقصى الروسي على منطقة حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة نشطة جيولوجيا ومعرضة للزلازل الكبرى والانفجارات البركانية.

ويقول علماء إن الزلزال وقع على ما يُعرف بأنه «صدع ضخم» حيث تنزلق صفيحة المحيط الهادي التكتونية الأكثر كثافة تحت صفيحة أمريكا الشمالية الأخف وزناً.