اكتمال عملية التسليم والتسلم بين رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام للنادي

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اكتملت عصر اليوم عملية التسليم والتسلم بين المهندس عمر النمير، رئيس مجلس الإدارة السابق، والدكتور طارق عثمان الطاهر، المدير العام للنادي.
وقد تقدم المدير العام بالشكر والتقدير للمهندس النمير على الجهد والدعم الذي بذله خلال عام ونصف، بدءًا من تجميع الفريق في السودان خلال فترة الحرب. كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس الإدارة السابق على ما قدموه من جهد طيلة عامين ونصف.
من جانبه، تقدم المهندس عمر النمير بالشكر والتقدير للدكتور طارق عثمان الطاهر على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، مما ساهم في إعادة تنظيم العمل التنفيذي بصورة احترافية. وتمنى له التوفيق في الحفاظ على استقرار النادي والوصول به إلى بر الأمان.
كما وجّه المهندس النمير شكره وتقديره لجماهير النادي وأقطابه، داعيًا الجميع إلى المحافظة على استقرار النادي والتكاتف بما يحقق التميز والريادة لهذا الكيان العظيم.
نادي المريخ
هبة علي
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