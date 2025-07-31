أعمال مسرحية صنع من خلالها سعيد صالح مكانةً خاصة في الكوميديا

هاللو شلبي

مدرسة المشاغبين

العيال كبرت

كعبلون

قاعدين ليه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 08:14 مساءً - يعَد الفنانواحداً من أبرز النجوم الذين حققوا نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وبشكل خاص في الأداء الكوميدي؛ حيث امتلك موهبة وأسلوباً خاصاً فيقدّم من خلاله عدداً كبيراً من الأعمال الفنية، ما بينوالدراما التليفزيونية والمسرح.ويأتي اليوم 31 يوليو ذكرى ميلاد الفنان سعيد صالح، وإحياءً لذكرى ميلاده نستعرض لكم أبرز مسرحياته التي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وقدّم من خلالها فلسفته الخاصة في الكوميديا، كما تعاون من خلالها مع عدد كبير من كبار الفنانين والمُخرجين.تعَد مسرحية "هاللو شلبي" من أولى المسرحيات التي عرَف الجمهورُ من خلالها الموهبة الحقيقية للفنان سعيد صالح، وعلى الرغم من مُشاركته بعدد كبير من المسرحيات قبلها، إلا أنها تعَد العمل المسرحي الذي كان بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور.كما قد تميّزت مسرحية "هاللو شلبي" بمُشاركة عدد كبير من فناني جيل سعيد صالح في بطولتها، ومن أبرزهم: مديحة كامل، محمد صبحي، أحمد زكي. كما شارك في بطولتها أيضاً عددٌ من كبار الفنانين، ومن أبرزهم: عبدالمنعم مدبولي، نظيم شعراوي، عبدالله فرغلي. وجاءت المسرحية من إخراج سعد أردش.فيما تعَد مسرحية "مدرسة المشاغبين" واحدةً من أنجح المسرحيات التي قدّمها الفنان سعيد صالح، ومن أنجح المسرحيات على مستوى الوطن العربي بشكل عام. وقد شارك ببطولتها أمام صديق عمره الفنان عادل إمام.وجاءت المسرحية من تأليف علي سالم. وإخراج جلال الشرقاوي. وتم عرضها عام 1971. وشارك ببطولتها عددٌ كبير من الفنانين، الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد، ومن أبرزهم: عادل إمام، أحمد زكي، يونس شلبي، هادي الجيار، حسن مصطفى، والفنانة سهير البابلي.كما تعَد مسرحية العيال كبرت، من أشهر مسرحيات الفنان سعيد صالح، والتي حققت له جماهيرية كبيرة ونجاحاً مستمراً حتى الآن. وقد تم عرضها عقب نجاح مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وجاءت من إخراج سمير العصفوري. ومن تأليف بهجت قمر.وقد شارك ببطولة المسرحية عددٌ من الفنانين الذين قد حقق معهم الفنان سعيد صالح نجاحاً بالمسرح من قبلُ، وهم: أحمد زكي، يونس شلبي، حسن مصطفى. كما شارك في بطولتها أيضاً: كريمة مختار، نادية شكري.مع منتصف الثمانينيات، يُقرر الفنان سعيد صالح العاشق للمسرح، تقديم تجرِبة مسرحية جديدة تميّزت بمناقشة القضايا الاجتماعية والصراع الإنساني بشكل عام؛ فكان نتاج تلك التجرِبة مسرحية "كعبلون"، والتي مارس من خلالها الفنان سعيد صالح موهبته في الغناء والتلحين بجوار أدائه التمثيلي.وقد جاءت المسرحية من إخراج حسن عبدالسلام. وتأليف محمد شرشر. وشارك ببطولتها عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: محمد وفيق، سعيد طرابيك، سحر رامي، عهدي صادق. وقد حققت المسرحية نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.عام 2005، يُقدّم الفنان سعيد صالح آخر أعماله المسرحية، وذلك من خلال مسرحية "قاعدين ليه"، والتي حققت نجاحاً حينها لم يكن متوقعاً؛ حيث استمر عرضها على خشبة المسرح لسنوات عديدة مُحققةً نفس النجاح.يُمكنكِ قراءةوقد جاءت المسرحية من تأليف الكاتب السوري محمد الماغوط. ومن إخراج حسام الدين صلاح. وشارك ببطولتها عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: سعيد طرابيك، بشرى، وكانت الظهور الأول للفنان محمد رمضان.وعقب مسيرة فنية امتدت لما يتجاوز الخمسين عاماً، نجح من خلالها الفنان سعيد صالح في أن يكون واحداً من كبار الفنانين في الوطن العربي، رحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014 عن عمر ناهز الـ74 عاماً، إلا أنه مازال حاضراً في ذاكرة وقلوب الجمهور الذي أحبّه على مدار سنوات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».