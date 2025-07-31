هل ينتظر ناصيف زيتون ودانييلا رحمة ولادة طفلهما الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 08:14 مساءً - تصدر خبر حمل الفنانة دانييلا رحمة مؤخرًا الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشارت تقارير صحفية بأن الزوجين الشهيرين دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول مع الترجيح بأنه تمّ الكشف عن نوعه وسيكون صبيًا وسيحمل اسم الياس تيمنًا باسم والد الفنان ناصيف زيتون، الياس زيتون الذي توفي في العام 2018. وكان الفنان ناصيف زيتون يردد دومًا في لقاءاته أنه إذا رزقه الله بصبي سيطلق عليه اسم الياس. حتى أن الفنانة دانييلا رحمة باتت تلقب بـ "أم الياس" بعد أشهر قليلة من زواجها من الفنان ناصيف زيتون وفي كل مرة كانت تتردد إشاعة حملها كثيرً في الأشهر الماضية. وفي إحدى المرات تناولت دانييلا الأمر بضحكة قائلة:" بعد انتشار الخبر بالصحافة ومواقع التواصل شعرت بصدمة. وما أن استيقظنا ناصيف ومازحنا وأنا في اليوم التالي وتساءلنا معًا: هل نقول مبروك لبعض"؟ ولكن ثمة تصريح أدلى به ناصيف خلال حفله أمس في قرطاج فسره البعض أنه يؤكد أنهما ينتظران مولودهما الأول.

هل أُقيم حفل للكشف عن نوع الجنين؟



تحدثت تقارير إعلامية مؤخرًا أن الفنانة دانييلا رحمة حامل، وأن الزوجين النجمين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أقاما حفلًا سريًا بعيدًا عن الأضواء للكشف عن نوع الجنين الذي ينتظرانه اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط. وأن الحفل جاء شبيهًا إلى حد كبير لحفل زواجهما الذي اقتصر أيضًا على الأهل والأصدقاء فقط بعيدًا عن الأضواء وتغطية وسائل الإعلام. في حين شاركا فيما بعد عبر حساباتهما على السوشيال ميديا صور حفل الزفاف. كما أنه تمّ حينها حفظ الهواتف الخليوية الخاصة بالمدعوين في خزائن خاصة خلال حفل الزفاف. وهذا الأمر يتردد من دون أي تأكيدات، أنه تكرر أيضًا للمرة الثانية في حفل الكشف عن نوع الجنين حيث طُلب من المدعوين عدم التقاط الصور حفاظًا على خصوصية الحفل. وتضيف هذه المعلومات التي ترددت من دون أن يؤكدها أو ينفيها كل من دانييلا وناصيف أنه تمّ خلال الحفل الكشف أن دانييلا حامل بصبي وستصبح أم الياس عما قريب وناصيف أبو الياس.

هل ألمح ناصيف زيتون بتصريحه في حفله بقرطاج إلى حمل دانييلا؟

وكان الفنان ناصيف زيتون أحيا أمس حفلًا ناجحًا في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 59 حيث امتلأت مدرجاته بجمهور غفير فاق عدده 10 آلاف شخص ضمن مشاركة هي الرابعة له في المهرجان حيث يحظى بشعبية واسعة في تونس. وكانت بدأت مشاركة ناصيف زيتون الأولى بمهرجان قرطاج الدولي في العام 2017 ثم 2019 فـ 2023 و2025. الحفل اتسم بالنجاح والانسجام التام بين الفنان وجمهوره الذي يحفظ أغانيه وراح يرددها معه. وبدا ناصيف زيتون في أقصى سعادته أمام هذا المشهد المتناغم مع جمهوره وكان يتحدث إليه ويمازحه بين الحين والآخر، كاشفًا أنه ومن شدة حبه لهم يصطحب في كل مرة يأتي إلى قرطاج أحدًا من أفراد عائلته، ومنها اصطحابه مرة لوالدته حيث علا التصفيق لدى ذكر ناصيف لها، وهذا العام أخبرهم أنه اصطحب زوجته النجمة دانييلا رحمة التي رافقته في حفله التي ما أن ذكرها ناصيف حتى قوبلت بوابل من التصفيق لدى إعلانه على المسرح أنها ترافقه، مرحبين بها في تونس، لأنها زوجته من جهة، ومن جهة أخرى لحجم النجومية التي تحظى بها أيضًا دانييلا في تونس بفضل أعمالها الناجحة التي يتابعها الجمهور التونسي.

وفي حديثه مع الجمهور على المسرح قال ناصيف زيتون: " يكبر قلبي برؤية المحبين في هذا الحفل. وأرحب بكم جميعًا فردًا فردًا. في السنوات الماضية اصطحبت والدتي معي إلى المهرجان ومن شدة حبي لكم أصطحب دومًا أفرادًا من عائلتي واحدًا تلو الآخر في كل مرة آتي بها إلى المهرجان. واليوم اصطحبت معي المدام. دعواتكم لنا في السنة القادمة أو التي تليها أن نصطحب أيضًا أولادنا معنا". وقد فسر البعض هذا التصريح أنه تلميح ذكي من ناصيف زيتون للإعلان بأن دانييلا قد تكون بالفعل حامل عندما قال "دعواتكم لنا بأن نصطحب معنا العام المقبل أولادنا إلى المهرجان" علمًا أنه عاد فاستدرك "أو العام الذي يليه" ربما لأنه لا يريد أن يعلن عن ذلك مباشرة.

دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

ومؤخرًا، احتفل الفنانان دانييلا رحمة وناصيف زيتون بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما حيث نشرت دانييلا عبر حسابها على إنستغرام فيديو مميزًا شاركته مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام من حفل زفافهما وذلك على وقع أغنية ناصيف "حبيبي وبس" الرومانسية والمعبرة عن الحب. اختارت الفنانة دانييلا رحمة للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزفافها من الفنان ناصيف زيتون فيديو من حفل زفافهما ينشر للمرة الأولى حيث ظهر العروسان خلاله وهما يركضان في الطبيعة محاطين بالأشجار الخضراء يدًا بيد فرحين وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء الذين كانوا يلقون عليهما الزهور البيضاء في مشهد جميل مبهج وكأنه من فيلم رومانسي. وعلقت دانييلا رحمة على الفيديو من وحي أغنية زوجها ناصيف زيتون "حبيبي وبس" بالقول له "حبيبي وبس. منذ سنة واحدة". ووضعت هاشتاغ "ذكرى زواجنا" مع رمز القلب الأحمر.

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