الرباعية .. خلاف حول صياغة بيان مشترك مقترح

علم السودان قالت بلومبرغ عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة أرجأت اجتماعا مع وزراء خارجية عرب لبحث الحرب في السودان بسبب خلاف حول صياغة بيان مشترك مقترح حيث كان من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الاربعاء في واشنطن وزراء عرب بهدف دفع محادثات السلام بين القيادات المتحاربة في السودان. الجزيرة – السودان

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