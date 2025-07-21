السيسي: مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، استمرار بلاده في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا وذلك بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر وسفيرة الولايات المتحدة في القاهرة هيرو مصطفى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط حيث أكد السيسي استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.

وقال المتحدث إن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات لا سيما العسكرية والأمنية وضرورة تعزيز هذا التعاون في ظل حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.