شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3,968 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى..
اسعار الذهب اليوم فى مصر
- عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام
- عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام
- عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.
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