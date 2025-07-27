النمسا تهدد روسيا بالانضمام إلى الناتو

وأضافت: «هناك أمر واضح: الحياد وحده لن يحمينا. في ظل وضع أمني عالمي متزايد الغموض وعلى خلفية تزايد عدوانية روسيا، ستحمي النمسا الاستثمارات في دفاعنا».
وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تؤيد الانضمام إلى التحالف، وتبقى مثل هذه المناقشات منطقية.
في الآونة الأخيرة، تزايد في الغرب طرح الأفكار حول نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وموسكو. ويلاحظ نشاط غير مسبوق لحلف الناتو قرب الحدود الغربية لروسيا. ويقوم الحلف بتوسيع نطاق مبادراته، مطلقا عليها «احتواء للعدوان الروسي».
وأكدت موسكو مرات عديدة أن الناتو يسعى إلى المواجهة المسلحة مع روسيا، لكن مزيداً من توسعه لن يجلب مزيداً من الأمن لأوروبا.
وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي دولة عضو في حلف الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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