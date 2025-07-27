شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تحديث فورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة الذهب في مصر اليوم الأحد 27 يوليو 2025، حالة من الاستقرار لكن عيار يتحرك في نطاق 4620 إلى 4635 جنيهًا في التعاملات، وسط تغيرات محدودة بـ 15 جنيهًا منذ افتتاح عمليات البيع والشراء في الأسواق، وذلك في ظل عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

استكمل الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



الانخفاض في سعر الذهب يأتي بعد انخفاض بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة.