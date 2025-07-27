شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس الجاهزة تجتمع مع وفد الاتحاد الوطنى الصينى للمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية دعوة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية للمشاركة في اجتماع مهم مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الصيني للمنسوجات، وذلك لبحث التعاون المشترك.

ويضم الوفد الصيني عددًا من قيادات قطاع المنسوجات في الصين، وعلى رأسهم لي شين، نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للمنسوجات، حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

وأكدت الغرفة أنه تم التنسيق مع التمثيل التجاري و الهيئة العامة للاستثمار، كما سيتم الإعداد لزيارة ميدانية للوفد الصيني إلى المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، مع التنسيق للقيام بعدد من الزيارات الحكومية ذات الصلة.