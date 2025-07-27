الأمن العراقي يحاصر مقرات فصائل مسلحة

وقعت يوم أمس الأحد، اشتباكات بين الأمن العراقي وفصيل مسلح في العاصمة بغداد، ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 15 جريحاً، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن.

وذكرت الداخلية العراقية عبر بيان على منصة «إكس»، أنه تم اعتقال 14 ممن تورطوا في الاعتداءات المسلحة داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ.

وقالت مصادر لـ«العربية/الحدث»، أن 9 عناصر من الأمن العراقي جرحوا خلال اشتباكات مع فصيل مسلح شرقي العاصمة، كما أكدت المصادر ذاتها إرسال تعزيزات عسكرية إلى شرقي بغداد بعد الاشتباكات.

كذلك، أوضحت المصادر أن قوات الأمن تحاصر مقرات الفصائل المسلحة بمنطقة الدورة في العاصمة العراقية.

وشهدت إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا أمس «حادثا خطيراً» تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية، وفق بيان لوزراة الداخلية العراقية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصابة عنصر أمني عراقي واعتقال متهمين خلال اشتباكات لتنفيذ أوامر قبض قضائية في منطقة الهدام بميسان (شرق البلاد).



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