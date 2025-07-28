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تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026

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  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 5/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 6/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 7/51
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  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 11/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 12/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 13/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 14/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 15/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 16/51
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  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 20/51
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  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 24/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 25/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 26/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 27/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 28/51
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  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 43/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 44/51
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  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 46/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 47/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 48/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 49/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 50/51
  • تعرف على اللائحة المنظمة لدورى نايل فى موسم 2025 - 2026 51/51

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - هيثم عويس

الأحد، 27 يوليو 2025 11:58 م

أُجريت اليوم قرعة دورى نايل لموسم 2025 – 2026 بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر والتي جاءت لائحة المسابقة على النحو التالى :-

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لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0001

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0002
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0002

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0003
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0003

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0004
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0004

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0005
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0005

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0006
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0006

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0007
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0007

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0008
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0008

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0009
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0009

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0010
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0010

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0011
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0011

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0012
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0012

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0013
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0013

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0014
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0014

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0015
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0015

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0016
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0016

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0017
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0017

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0018
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0018

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0019
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0019

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0020
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0020

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0021
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0021

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0022
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0022

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0023
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0023

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0024
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0024

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0025
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0025

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0026
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0026

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0027
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0027

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0028
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0028

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0029
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0029

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0030
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0030

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0031
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0031

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0032
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0032

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0033
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0033

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0034
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0034

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0035
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0035

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0036
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0036

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0037
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0037

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0038
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0038

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0039
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0039

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0040
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0040

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0041
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0041

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0042
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0042

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0043
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0043

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0044
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0044

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0045
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0045

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0046
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0046

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0047
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0047

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0048
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0048

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0049
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0049

 

لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0050
لائحة دوري Nile للموسم الجديد 2025-2026_page-0050

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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