شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ للريال اليمني.. وهذه أحدث أسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الريال اليمني تحسنًا طفيفًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، بعد أيام من التراجع الطفيف الذي شهدته الأسواق.



وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2865 ريالًا للشراء و2880 ريالًا للبيع، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 753 ريالًا للشراء و755 ريالًا للبيع، وهو ما يُعد تحسنًا محدودًا مقارنة بالأيام الماضية.



ويأتي هذا التغير في ظل ترقب السوق لأي تطورات مالية أو قرارات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملات، وسط مطالبات باستمرار الإجراءات التي تُسهم في استقرار سعر الصرف والحد من المضاربات في السوق السوداء.



ويأمل المواطنون في استمرار هذا التحسن، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.