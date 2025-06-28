السعودية | “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 92 لشهر يوليو 2025.. إليك رابط الاستعلام

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ92، الخاصة بشهر يوليو 2025.



ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم من خلال الدخول على تطبيق “حساب المواطن” أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.

ويمكن للمستفيدين الوصول إلى نتائج الأهلية مباشرة عبر الرابط التالي:

https://eservices.ca.gov.sa/#/login

وفي وقت سابق، أوضح برنامج “حساب المواطن” الفرق بين مفهومي الأهلية والاستحقاق، مؤكدًا أهمية فهم المستفيدين لهذين المصطلحين لضمان معرفة أسباب القبول أو الرفض في البرنامج.

وبيّن البرنامج أن شروط الأهلية تشمل:

الجنسية السعودية : أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة، وزوجة المواطن.

الإقامة داخل المملكة : يجب أن يكون المستفيد مقيمًا داخل حدود المملكة، وألا يكون سجينًا أو مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

توافق البيانات : مطابقة بيانات المستفيد مع الجهات الرسمية.

القدرة المالية: قياس الدخل والثروات لتحديد أهلية التقديم.

أما الاستحقاق، فيعتمد على أهلية المتقدم وتابعيه، بناءً على دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم، ويُحسب وفقًا لآلية الدعم المعتمدة، ويمكن معرفة تفاصيله من خلال حاسبة الدعم التقديرية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية.

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