شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق لنجل عارف الزوكا على رواية نجل صالح وابنه ترك والده ويؤكد هذا الامر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - �ال عوض عارف الزوكا:“من قاتل، استُشهد… ومن سلّم، نجا.”
عبارة تختصر صراع الإنسان الأبدي بين الكرامة والسلامة،
رحم الله الزعيم والأمين عاشوا بكرامة و استشهدوا بشرف.
وظهر مدين علي عبدالله صالح بتقرير يتحدث عن مقتل والده واكد بان عارف الزوكا ذهب الى احدى القرى
عبارة تختصر صراع الإنسان الأبدي بين الكرامة والسلامة،
رحم الله الزعيم والأمين عاشوا بكرامة و استشهدوا بشرف.
وظهر مدين علي عبدالله صالح بتقرير يتحدث عن مقتل والده واكد بان عارف الزوكا ذهب الى احدى القرى