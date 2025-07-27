شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق لنجل عارف الزوكا على رواية نجل صالح وابنه ترك والده ويؤكد هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال عوض عارف الزوكا:“من قاتل، استُشهد… ومن سلّم، نجا.”

عبارة تختصر صراع الإنسان الأبدي بين الكرامة والسلامة،

رحم الله الزعيم والأمين عاشوا بكرامة و استشهدوا بشرف.

وظهر مدين علي عبدالله صالح بتقرير يتحدث عن مقتل والده واكد بان عارف الزوكا ذهب الى احدى القرى

