شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي خطير عن استهداف صنعاء وتوقعات بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مجموعة سعودية عن تنفيذ هجوم سيبراني على الإتصالات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واكدت مجموعة سعودية تدعى (S4uD1Pwnz) إنها نفذت هجومًا سيبرانيًا على خوادم الاتصالات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين



وذكرت جماعة الهاكرز أنها تمكنت من العثور على عدد من المواقع الحساسة المرتبطة بجماعة الحوثي، منها "البنك المركزي اليمني، ياه موني، بنك الأمل، بنك الكريمي، بنك التمكين، وي كاش، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، ون كاش

وأضافت أنها عثرت على منافذ الخطوط الأرضية فايبر و ADSL، وتمكنوا من الدخول بأعلى الصلاحيات وقطع جميع الاتصالات للشبكات الداخلية وجميع الخدمات.



موضحاً أنه تم تدمير الجهاز بشكل كامل وضبط المصنع.

وتوقعت حدوث مشاكل في الأنترنت في صنعاء الساعات المقبلة حسب ما تم نشره.





هذا وكانت قد أعلنت الخميس فرق فنية في صنعاء إفشالها هجوما سيبرانيا استهدف عددا من المواقع في اليمن.

وحسب المصادر فإن الهجوم السيبراني الذي استهدف عددا من المواقع فشل وتم رصد محاولات الاختراق والتعامل معها، مشيرة إلى أنه تم تحديد مواقع الهجوم خارج اليمن.

