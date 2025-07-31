استهدفت طائرات الجيش ال​إسرائيل​ي مستودع صواريخ يتبع لمقر اللواء 107 في منطقة زاما قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية شمال غربي سوريا. وأسفر الهجوم عن سلسلة انفجارات في الموقع واندلاع حرائق في المنطقة، وسط غياب معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: غارة إسرائيلية استهدفت مستودع صواريخ قرب مدينة جبلة في ريف اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.