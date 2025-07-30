هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا

ابوظبي - سيف اليزيد - بانكوك (وكالات)

صمد وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا أمس، بينما اجتمع قادة عسكريون من الجانبين، لمناقشة إجراءات للحفاظ على استمرار الهدنة، وعاد بعض السكان على طول الحدود المتنازع عليها إلى ديارهم بعد قتال عنيف دام 5 أيام.

واجتمع زعيما تايلاند وكمبوديا في ماليزيا أول أمس، واتفقا على وقف أعنف مواجهة بين البلدين منذ أكثر من 10 أعوام، والتي أسفرت عن مقتل 43 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص في الجانبين.

وقال رئيس وزراء تايلاند بالإنابة، فومتام ويتشاي، للصحفيين في بانكوكك: «إن حالة من الهدوء سادت المناطق الحدودية، لكنه اتهم قوات كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار».

ونفت كمبوديا صحة ذلك في بيان أصدره وزير الدفاع تيا سيها، وأكدت أن قواتها التزمت بوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي الميجر جنرال وينثاي سوفار: «إن قادة عسكريين من كلا الجانبين أجروا محادثات رغم التوتر الذي حدث في بادئ الأمر، واتفقوا على الحفاظ على وقف إطلاق النار، ووقف أي تحركات للقوات وتسهيل عودة المصابين والقتلى».