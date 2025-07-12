شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية للاعبى الزمالك غدا.. وراحة من التدريبات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية غداً السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على استاد الكلية الحربية يوم الاثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.