شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد ربيع بتمزق فى العضلة الأمامية ويغيب عن الزمالك 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض أحمد ربيع، لاعب وسط فريق الزمالك المنضم حديثًا من صفوف البنك الأهلي، لإصابة عضلية خلال مشاركته في تدريبات الفريق، وذلك في اليوم الثاني لانضمامه إلى المران الجماعي.

وتعرض اللاعب لاصابة بتمزق في العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يغيب على إثرها عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي.

وتأتي إصابة أحمد ربيع في وقت كان يستعد فيه للظهور الأول بقميص الزمالك خلال فترة الإعداد الحالية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يعول عليه الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا لدعم خط الوسط بعد تألقه مع فريقه السابق.