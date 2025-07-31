شكرا لقرائتكم خبر عن علوم البحار يوضح مدى تأثير الموجات الزلزالية بعد أزمة جزيرة كامتشاتكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حمودة رئيس مركز الحد من المخاطر بـ معهد علوم البحار ورئيس اللجنة الدولية للتسونامى والمخاطر البحرية باليونيسكو بأنه قد شهدت روسيا حدث زلزالى كبير وقع قبالة الساحل الشرقى لشبه جزيرة كامتشاتكا:

• بلغت قوة الزلزال 8.8 درجة، وهو ما يُعد شديد القوة ونادر الحدوث

• وقع على بُعد 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكى، بزاوية اتجاه تبلغ 299°.

• وقع الحدث فى 29 يوليو 2025، الساعة 23:24:50 بالتوقيت العالمى (UTC).

• الإحداثيات: دائرة العرض 52.5° شمالًا، وخط الطول 160.2° شرقًا.

• نوع المقدار الزلزالي: mww، وهو يشير إلى مقدار العزم المستمد من شكل موجات الزلازل.

• العمق: 21 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

قراءات جهاز الزلازل الخاص بمركز الحد من المخاطر – بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد(MHMC-NIOF):

ونظرًا لشدة الزلزال، سجل جهاز الرصد الزلزالى التابع للمركز القومى لعلوم البحار والمصايد (MHMC-NIOF) والمتمركز بمدينة الإسكندرية، مصر، اضطرابات واضحة فى البيانات السيزمية، مما يشير إلى مدى تأثير الموجات الزلزالية على نطاق جغرافى واسع تجاوز منطقة الحدث نفسه.

الهزات التمهيدية:

فى الساعات التى سبقت الزلزال الرئيسى، تم رصد عدد من الزلازل منخفضة الشدة. قد تُصنَّف هذه كهزات تمهيدية، مما يشير إلى بدء تغير فى الإجهاد داخل منطقة الصدع، وعلى الرغم من أن الزلازل الكبيرة لا تسبقها دائمًا هزات تمهيدية، فإن وجودها فى هذه الحالة يُعد دلالة على بداية نشاط تمزقى مبكر.

الهزات الارتدادية:

أعقب الزلزال الرئيسى اندفاع فى النشاط الزلزالى، حيث ظهرت هزات صغيرة لاحقة بفترات زمنية متتالية، تتراوح قوتها بين 3 و6 درجات. هذا نمط كلاسيكى للهزات الارتدادية، إذ يعيد كوكب الأرض توازنه بعد إطلاق مفاجئ للإجهاد التكتوني.

الانحسار الزمني:

من المرجح أن يُظهر الرسم البيانى اتجاهًا تنازليًا فى عدد الهزات الارتدادية مع مرور الساعات. ويتماشى هذا مع قانون "أوموري"، الذى يصف كيف أن وتيرة الهزات الارتدادية تتناقص بشكل أُسّى بعد وقوع زلزال كبير.

تسونامي:

الزلزال الذى بلغت قوته 8.8 درجة قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا فى روسيا تسبب فى حدوث تسونامى كبير.

• ضربت أمواج تسونامى بارتفاع يصل إلى 4 أمتار بلدات ساحلية مثل "سيفيرو-كوريلسك" فى روسيا، مما أدى إلى فيضانات وعمليات إجلاء.

• أصدرت اليابان تحذيرًا عامًا من تسونامى فى جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت الأمواج إلى 60 سنتيمترًا فى هوكايدو، مما أدى إلى إجلاء أكثر من مليونى شخص.

• وُضعت هاواى والساحل الغربى للولايات المتحدة تحت مراقبة وتحذيرات من تسونامى، وسُجلت أمواج بارتفاع حوالى 3.6 قدم فى مدينة "كريسينت سيتي"، كاليفورنيا.

• قامت مركز التحذير من التسونامى فى المحيط الهادئ بتنشيط تنبيهات فى عدة مناطق، بما فى ذلك ألاسكا، ونيوزيلندا، وأجزاء من أمريكا اللاتينية.

ويُعد هذا الحدث من بين أقوى ستة زلازل تم تسجيلها على الإطلاق، وقد ساهم وقوعه فى منطقة ضحلة قبالة الساحل فى إزاحة كميات كبيرة من المياه، وهى ظروف مثالية لتوليد تسونامى بهذا الحجم.



زلزال جزيرة كامتشاتكا



زلزال جزيره كامتشاتكا