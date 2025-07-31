تسديدة بعيدة المدى من سار تمنح توتنهام فوزا وديا على أرسنال

الرياص - اسماء السيد - هونغ كونغ : سجل السنغالي باب ماتار سار هدفا من منتصف الملعب منح توتنهام الفوز على جاره اللندني أرسنال 1 0، الخميس في مباراة ودية بكرة القدم في هونغ كونغ.

وهذا أول دربي لشمال لندن يقام خارج بريطانيا، وانتهى بعد خطأ من حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا المتقدم عن مرماه.

قدم رايا أداء هزيلا، وترك ركلتين ركنيتين تتنزهان أمام مرماه، ثم كشف شباكه في الدقيقة 45، ما دفع بلاعب الوسط الشاب سار إلى إطلاق تسديدة ناجحة بعيدة المدى من خمسين مترا، بعد انتزاع الكرة من مايلز لويس سكيلي.

ورغم ودية المباراة، كانت المنافسة شرسة على الكرة بين الجارين اللدودين في ملعب كاي تاك المبرّد في هونغ كونغ.

وبدأ أرسنال المباراة طامحا للتسجيل، لكن توتنهام أصاب القائم ثلاث مرات وكان يستحق التقدم في الشوط الأول.

حاصر أرسنال منطقة توتنهام في مطلع الثاني، لكن دفاع مدربه الجديد الدنماركي توماس فرانك صعّب المهمة على رجال الإسباني ميكل أرتيتا.

وجد البرازيلي الدولي غابريال مارتينيلي ثغرة في الدقيقة 58، لكنه سدد فوق العارضة على بعد 15 مترا.

دفع أرتيتا بالبلجيكي لياندرو تروسار والإسباني الجديد مارتن سوبيمندي الذي كاد يسجل من لمسته الأولى، لكن كرته علت العارضة.

وحفّزت الجماهير الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بعد دخوله في الدقيقة 76، ثم علت الهتافات بعد المشاركة الأولى للمهاجم السويدي فيكتور يوكيريس مع أرسنال قبل 13 دقيقة من النهاية.

وتعاقد أرسنال مع يوكيريس الذي ارتدى القميص الرقم 14، مقابل 67 مليون دولار قبل ستة أيام.