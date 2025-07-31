شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة: قرار رحيلي عن الزمالك صعب.. واتعرض عليا الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك السابق، أن قرار رحيله عن الفريق صعب للغاية، مشيرا إلى أنه كان قرارا مشتركا بينه وبين الإدارة.

وقال أسامة في تصريح لبرنامج ملعب أون الذي يذاع عبر شاشة قناة أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إنه أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بصعوبة استمراره في الموسم الجديد.

وتابع أسامة: "عشت أفضل 8 سنوات من عمري داخل نادي الزمالك"، مشيرا إلى أن الأهلي عرض عليه من قبل الانضمام للجهاز ولكن منذ فترة قبل ترك الزمالك.

وأشار أسامة إلى أنه حاليا تلقى عروضا كثيرة بسبب شغله في الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يرغب حاليا في الحصول على فترة راحة والتركيز في عيادته الخاصة والعمليات.

وأعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك السابق، رحيله عن منصبه شهر يونيو الماضي، بعد 8 سنوات، حيث نشر الدكتور رسالة وداع بعدما رحل عن رئاسة الجهاز الطبي.

وكتب محمد أسامة عبر صفحته على فيس بوك: "بعد 8 سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك، قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية. كانت فترة عملي في الزمالك مليئة بالتحديات والنجاحات والتجارب التي أفتخر بها، وأتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية على مدار سنوات والجهاز الإداري ورجال المهمات. وأشكر بكل حب أفراد الجهاز الطبي شركاء النجاح سنين طويلة، واخيراً مفيش كلام ممكن يوصف حبي وتقديري لجماهير الزمالك على كل الحب والدعم.. شكرا جزيلا لكل فرد فيكوا.. هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله.. شكرًا على الثقة والدعم".