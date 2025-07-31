شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة فى الجولة الثالثة من دورى نايل فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عن حصول الأهلى على راحة "باي" في الجولة الثالثة بالنسخة الجديدة في المسابقة التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تختتم منافساتها في مايو 2026.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره مودرن سبورت في الجولة الأولى، في حين سيواجه الزمالك نظيره سيراميكا في الجولة ذاتها، وبيراميدز يلتقي بمنافسه الإسماعيلي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة الأحد الماضي مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري الأول لمسابقة الدوري الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وفي ذات السياق يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.