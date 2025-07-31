شكرا لقرائتكم خبر عن موعد غلق الانتقالات الصيفية بالدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

6 أيام فقط تفصلنا عن نهاية موسم الانتقالات الصيفية الجاري، والذي تغلق أبوابه 6 أغسطس المقبل، حيث تستعد الأندية المصرية للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.





موعد غلق القيد الصيفي انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبرهذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.





موعد القيد الشتوي الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.





موعد انطلاق الدوري الجديد من المقرر انطلاق دوري الموسم المقبل في الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث تأتي المسابقة بشكل جديد يحمل العديد من المتغيرات عن الموسم الماضي، يأتي أبرزها في زيادة عدد الفرق المتنافسة في المسابقة بعد إلغاء الهبوط بالموسم الماضي، بالإضافة إلى وضع قائمة جديدة من العقوبات الحازمة لمواجهة التجاوزات.

يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، حيث كانت فرق الدوري في الظام السابق لا تتجاوز 18 فريقاً، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري.

عدلت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عقوبة الانسحاب من مباراة في الدوري في الموسم الجديد، ففي الموسم الماضي، كانت عقوبة الانسحاب تتضمن خصم 3 نقاط خلال الموسم وثلاثة أخرى بعد انتهاء الموسم، بينما في الموسم الجديد تغيرت الحالات القهرية بشأن الانسحاب من أي مباراة، مما يعني خصم 6 نقاط مباشرة دون تكملة باقي مباريات الموسم.

بحسب الخطة الجديدة لمسابقة الدوري، يصعد 4 فرق من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، فيما يشهد موسم 2026-2027 هبوط 4 أندية وصعود 3 فقط، على أن يتم تقليص عدد الأندية مجددًا في موسم 2027-2028 بهبوط 5 فرق وصعود 3، وذلك بهدف الوصول إلى العدد المثالي من الأندية، حيث كان في النظام القديم يهبط 3 فرق فقط.