شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات قطر القطري مع الأهلي لاستعارة رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

دخل نادي قطر القطري في مفاوضات جادة مع النادي النادي الأهلي للتعاقد مع المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ورحب مسئولو النادي الأهلي بالعرض القطري، لاسيما مع صعوبة قيد رضا سليم في قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بوجود الخماسي جراديشار وأشرف بن شرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج.

واقترب النادي الأهلي من التوصل لاتفاق على انتقال رضا سليم بنظام الإعارة لمدة موسم، مقابل دفع نادي قطر مبلغ مالي بخلاف وتحمل راتب الجناح المغربي، ولا يمانع مسئولي القلعة الحمراء وضع بند أحقية البيع بعد نهاية مدة الإعارة نظير دفع مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

وقام مسئولو النادي الأهلي برفع اسم رضا سليم من قائمة الموسم المنقضي في يناير الماضي بسبب الإصابة قبل أن يستقر مسئولي النادي على تسويقه لصعوبة قيده بالقائمة الحمراء.

في ذات السياق ، عقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق لمناقشته في العروض المقدمة لرحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج رضا سليم من حسابات الأهلي؛ بسبب عدم وجود مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد، ويبحث إعارته أو بيع عقده لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب.

وأبلغ رضا سليم إدارة الأهلي بأنه سيجلب عرضا للرحيل في الصيف الحالي من أحد الأندية العربية، ويرغب في معرفة مصير اللاعب.