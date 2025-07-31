​الخليج 365​ : تجدد الغارات الإسرائيلية على جرود بريتال

أفاد مراسل الخليج 365 في البقاع، بـ"تجدّد الغارات الّتي يشنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي على جرود ​بريتال​". وكان قد أغار الطّيران الإسرائيلي منذ دقائق، مستهدفًا جرود بلدة ​بريتال ومحيط منطقة النبي سريج في السّلسلة الشّرقيّة.

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