​الخليج 365​ : الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا جرود بريتال ومحيط النبي سريج

ذكر مراسل الخليج 365 في البقاع، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار بصاروخَين مستهدفًا جرود بلدة ​بريتال​، ومحيط منطقة النبي سريج في السّلسلة الشّرقيّة".

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