أردوغان: تركيا ترحب بالخطوات المتخذة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بالخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في الآونة الأخيرة نحو خطط الاعتراف بالدولة ال​فلسطين​ية. واعتبر أردوغان في تصريح أدلى به من أنقرة أنه اتصل بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته على قراره، بان "ردود الفعل الإنسانية في الآونة الأخيرة الأخيرة من أوروبا، وخاصة من فرنسا وبريطانيا، نراها قيمة للغاية.. نرحب بكل خطوة تتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين". مضيفا أن دعم حل الدولتين سيكون أكثر المواقف فاعلية في مناهضة سياسات إسرائيل.

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