وفد من نقابة المصورين الصحافيين زار وزير الصحة شارحًا معاناتهم

زار وفد من ​نقابة المصورين الصحافيين​ برئاسة النقيب علي علوش، وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، وأطلعه على معاناة المصوّرين الصّحافيّين غير المضمونين، خاصّةً الّذين يعملون كـ"مصوّر حر".

وأثنى علوش على "الدّور الّذي يضطلع به ناصر الدّين، لناحية وقوفه إلى جانب شريحة كبيرة من النّاس الّذين لا يستفيدون من أيّة تقديمات صحيّة أو اجتماعيّة".

بدوره، أبدى الوزير استعداده للتعاون، واعدًا بـ"ترتيب ما تستطيع الوزارة تقديمه لما فيه خير المصوّرين"، ومبديًا تقديره لدورهم الإعلامي.