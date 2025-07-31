النشرة: غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منطقه الدمشقية ووادي برغز والجرمق والمحمودية

افاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بسلسلة غارات منطقه الدمشقية ووادي برغز و​الجرمق​ والمحمودية. واشار مراسل الخليج 365 في حاصبيا، الى انه يسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى تلة الرادار المشرف على شبعا وصولا حتى منطقة العرقوب خراج كفرشوبا الهبارية كفرحمام والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح والمرتفعات المشرفة على الاراضي السورية المحتلة في الجهة المقابلة، ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل فوق منطقة الجولان السوري المحتل حيت يتواجد مواقع القوات الاسرائيلية.

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